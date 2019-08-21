Audi показала новий 600-сильний універсал

Audi RS6 Avant змінив покоління: він став потужнішим і динамічнішим у порівнянні з попередником. Поки представлена ​​версія для американського ринку, проте вже у вересні на автосалоні у Франкфурті відбудеться європейський дебют. Європейці отримають "заряджений" універсал до кінця 2019 року.

Рухається RS6 Avant завдяки доопрацьованому двигуну від моделі колишнього покоління – це чотирьохлітровий бітурбомотор V8 з віддачею 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, який тепер працює з 48-вольтовим стартер-генератором.

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Для порівняння, агрегат універсала попереднього покоління видавав 560 сил і 700 Нм крутного моменту. Відповідно, новинка швидше розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину: 3,6 секунди проти 3,9 у попередника. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину, але за доплату обмежувач можна посунути на 280 або 305 кілометрів на годину.

RS6 Avant отримав восьмидіапазонний "автомат" і систему повного приводу quattro. У список стандартного устаткування входять активний задній диференціал, повнокероване шасі і по-спортивному налаштована пневмопідвіска. Остання здатна підняти кузов над дорогою на 20 міліметрів при русі на невисокій швидкості, а при розгоні понад 120 кілометрів на годину кліренс зменшується на 10 міліметрів. Додатково можна замовити електроннокеровані амортизатори Dynamic Ride Control і диференціал quattro sport з системою векторизації тяги.

Їздова електроніка має шість режимів: крім комфортного, автоматичного, динамічного й економічного є два налаштовуваних, RS1 і RS2. Водій може регулювати не тільки відгук педалі, гостроту керма та жорсткість підвіски, але і звучання вихлопу.

Від стандартного універсала "заряджений" варіант можна відрізнити по збільшеній колії і розширеним на 40 міліметрів колісних арках, спортивному обважуванню, масивних повітрозабірниках спереду і задньому дифузору. Колеса – 22-дюймові, з яскраво-червоними гальмівними супортами і карбон-керамічними дисками.

У "базі" універсал отримав світлодіодну оптику, а матричні фари доступні опціонально. Салон оформлений у RS-стилі: кермо з "підрізаною" нижньою частиною, крісла з розвиненою підтримкою та вентиляцією, інша графіка віртуальної панелі приладів і декоративні вставки з натурального дерева.

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