Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Audi показала новий 600-сильний універсал

  • 9
Audi RS6 Avant показали офіційно, і він – крутий - фото 1
Audi RS6 Avant показали офіційно, і він – крутий

Audi RS6 Avant змінив покоління: він став потужнішим і динамічнішим у порівнянні з попередником. Поки представлена ​​версія для американського ринку, проте вже у вересні на автосалоні у Франкфурті відбудеться європейський дебют. Європейці отримають "заряджений" універсал до кінця 2019 року.

Рухається RS6 Avant завдяки доопрацьованому двигуну від моделі колишнього покоління – це чотирьохлітровий бітурбомотор V8 з віддачею 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, який тепер працює з 48-вольтовим стартер-генератором.

І ще: Mercedes-Benz зізналася, що стежила за покупцями: у чому причина скандалу

Для порівняння, агрегат універсала попереднього покоління видавав 560 сил і 700 Нм крутного моменту. Відповідно, новинка швидше розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину: 3,6 секунди проти 3,9 у попередника. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину, але за доплату обмежувач можна посунути на 280 або 305 кілометрів на годину.

Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349370
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349371
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349367

RS6 Avant отримав восьмидіапазонний "автомат" і систему повного приводу quattro. У список стандартного устаткування входять активний задній диференціал, повнокероване шасі і по-спортивному налаштована пневмопідвіска. Остання здатна підняти кузов над дорогою на 20 міліметрів при русі на невисокій швидкості, а при розгоні понад 120 кілометрів на годину кліренс зменшується на 10 міліметрів. Додатково можна замовити електроннокеровані амортизатори Dynamic Ride Control і диференціал quattro sport з системою векторизації тяги.

Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349360
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349363
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349362

Їздова електроніка має шість режимів: крім комфортного, автоматичного, динамічного й економічного є два налаштовуваних, RS1 і RS2. Водій може регулювати не тільки відгук педалі, гостроту керма та жорсткість підвіски, але і звучання вихлопу.

Від стандартного універсала "заряджений" варіант можна відрізнити по збільшеній колії і розширеним на 40 міліметрів колісних арках, спортивному обважуванню, масивних повітрозабірниках спереду і задньому дифузору. Колеса – 22-дюймові, з яскраво-червоними гальмівними супортами і карбон-керамічними дисками.

Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349361
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349364
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349366
Audi показала новий 600-сильний універсал - фото 349365

У "базі" універсал отримав світлодіодну оптику, а матричні фари доступні опціонально. Салон оформлений у RS-стилі: кермо з "підрізаною" нижньою частиною, крісла з розвиненою підтримкою та вентиляцією, інша графіка віртуальної панелі приладів і декоративні вставки з натурального дерева.

Читайте також: Тотальне фіаско: дороги на сонячних батареях не витримали реальних умов

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • Вчора, 12:15
  • 359
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 383
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 245
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології