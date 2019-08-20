Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Українська музика Привітання

У Києві серед сміття знайшли легендарне авто

  • 10
Ця Альфа Ромео 33 брала участь у перегонах - фото 1
Ця Альфа Ромео 33 брала участь у перегонах / 1k.com.ua

Кілька років тому це рідкісне авто було ще на ходу. Більш того, ця Альфа Ромео 33 брала участь у перегонах!

Вже не раз траплялося, коли відомі або просто класичні автомобілі були знайдені в найнесподіваніших місцях: покинутих гаражах, звалищах або просто в безлюдній місцевості. Особливо часто таке трапляється в Україні.

І ще: Машина-мрія: у мережі показали унікальний автомобіль, який бажають отримати всі чоловіки

Більш того, машину просто знайшли на смітнику. Як виявилося, червоне гоночне авто просто стояло посеред сміття на Позняках, в Києві. Йдеться про відому Alfa Romeo 33.

Повідомляється, що знайшов автомобіль блогер Roma Urraco. Виявилося, що ще кілька років тому ця Альфа Ромео 33 брала участь в гонках. Потім власник віддав машину на переробку, але її, на жаль, так і не довели до ладу.

У Києві серед сміття знайшли легендарне авто - фото 348709

У Києві серед сміття знайшли легендарне авто - фото 348710

Читайте також: У Латвії відмовляться від популярного виду транспорту

Джерело: 1k.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 722
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 698
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1695929
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології