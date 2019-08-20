У Києві серед сміття знайшли легендарне авто

Кілька років тому це рідкісне авто було ще на ходу. Більш того, ця Альфа Ромео 33 брала участь у перегонах!

Вже не раз траплялося, коли відомі або просто класичні автомобілі були знайдені в найнесподіваніших місцях: покинутих гаражах, звалищах або просто в безлюдній місцевості. Особливо часто таке трапляється в Україні.

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Більш того, машину просто знайшли на смітнику. Як виявилося, червоне гоночне авто просто стояло посеред сміття на Позняках, в Києві. Йдеться про відому Alfa Romeo 33.

Повідомляється, що знайшов автомобіль блогер Roma Urraco. Виявилося, що ще кілька років тому ця Альфа Ромео 33 брала участь в гонках. Потім власник віддав машину на переробку, але її, на жаль, так і не довели до ладу.

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