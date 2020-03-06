Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Porsche 911: компанія почала тестувати гібридний спорткар

  • 5
Porsche працює над гібридною версією 911 - фото 1
Porsche працює над гібридною версією 911

Компанія Porsche приступила до роботи над гібридним спорткаром 911, хоча офіційно випуск подібної модифікації поки не підтверджений. Прототип уже вивели на дороги загального користування.

Чутки про те, що Porsche збирається випустити гібридну версію 911 періодично з'являлися протягом останніх років. Інформацію про це підтверджували і представники компанії, але зараз вона пішла ще далі і випустила на дороги загального користування тестовий прототип.

І ще: А де ви старієте? Притула, що застряг у заторі, звернувся до киян

Член правління марки Майкл Штайнер розповів в інтерв'ю Auto Express, що платформа спорткара готова до впровадження гібридних розробок. Однак зараз стоїть питання, як впровадити бензоелектричну установку без шкоди для зовнішнього вигляду автомобіля.

Директор спортивного підрозділу Франк-Штеффен Валлізер сказав, що головна складність полягає у розмірах мотора. Він пояснив, що компанії важливо зберегти посадкову формулу "2 + 2", і водночас не втратити простір багажного відділення.

Гібридний Porsche 911 з'явиться не раніше 2026 року - фото 390631
Гібридний Porsche 911 з'явиться не раніше 2026 року

Крім того, підкреслив Франк-Штеффан, марка не готова обтяжувати спорткар. "Якби ми хотіли зробити це, нам було б простіше створити новий автомобіль", – підкреслив він.

Поки немає ніякої інформації про зразкові терміни виходу новинки, але інсайдери припускають, що чекати його раніше 2026 року немає сенсу.

Читайте також: Koenigsegg встановив у гіперкар Gemera "зірку смерті"

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 218
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 263097
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2146858
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт