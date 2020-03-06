Porsche 911: компанія почала тестувати гібридний спорткар

Компанія Porsche приступила до роботи над гібридним спорткаром 911, хоча офіційно випуск подібної модифікації поки не підтверджений. Прототип уже вивели на дороги загального користування.

Чутки про те, що Porsche збирається випустити гібридну версію 911 періодично з'являлися протягом останніх років. Інформацію про це підтверджували і представники компанії, але зараз вона пішла ще далі і випустила на дороги загального користування тестовий прототип.

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Член правління марки Майкл Штайнер розповів в інтерв'ю Auto Express, що платформа спорткара готова до впровадження гібридних розробок. Однак зараз стоїть питання, як впровадити бензоелектричну установку без шкоди для зовнішнього вигляду автомобіля.

Директор спортивного підрозділу Франк-Штеффен Валлізер сказав, що головна складність полягає у розмірах мотора. Він пояснив, що компанії важливо зберегти посадкову формулу "2 + 2", і водночас не втратити простір багажного відділення.

Гібридний Porsche 911 з'явиться не раніше 2026 року

Крім того, підкреслив Франк-Штеффан, марка не готова обтяжувати спорткар. "Якби ми хотіли зробити це, нам було б простіше створити новий автомобіль", – підкреслив він.

Поки немає ніякої інформації про зразкові терміни виходу новинки, але інсайдери припускають, що чекати його раніше 2026 року немає сенсу.

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