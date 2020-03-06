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Koenigsegg встановив у гіперкар Gemera "зірку смерті"
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Керівник транспортного підрозділу Koenigsegg Крістер Хультберг опублікував в інстаграмі відео, на якому можна побачити незвичайну камеру кругового огляду гібрида Gemera. Вона левітує під лобовим склом, обертаючись навколо горизонтальної осі.
На жаль, жодних подробиць про пристрій не повідомляється. По обидва боки камери видно два оптичні елементи, а оглядається вона, просто обертаючись навколо горизонтальної осі.
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Як кажуть в мережі, в ролику камера виглядає як левітуюча маленька "Зірка смерті", бойова космічна станція з всесвіту "Зоряних воєн".
Гібрид Koenigsegg Gemera – перша модель шведської компанії з чотирма посадковими місцями. Силова установка гранд-турера складається з бітурботрійки 2.0 без розподілвалів, але з індивідуальними пневмогідроелектричними актуаторами впускних і випускних клапанів, трьох електромоторів, трансмісії Direct Drive з гідравлічною муфтою HydraCoup і тяговою батарею на 15 кіловат-годин.
З місця до ста Gemera розганяється за 1,9 секунди. Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину. Запас ходу на крейсерській швидкості – 1000 кілометрів.
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