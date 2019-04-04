Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів

У мережі активно обговорюють дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Зібрали для вас найприкольніші меми про довгоочікувану подію, які розвеселять вас до сліз!

Дебати Порошенко vs Зеленський досі під питанням: обоє кандидатів начебто погодилися провести їх на НСК "Олімпійський", однак досі не досягли остаточної домовленості.

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У ЗЕ-штабі заявляють, що їхній опонент не виконав усіх умов, зокрема, не вибачився перед Зеленським за образливі слова про "маріонетку Коломойського". Команда Порошенка натомість стверджує, що гарант не збирається цього робити, але на стадіон та медекспертизу він згоден. Відтак, виборці досі не розуміють, чи відбудуться дебати, тож не залишається нічого іншого, як самим висувати припущення на цю тему.

Після звернень обох кандидатів користувачі мережі створили власні варіанти цих роликів, і вони значно прикольніші за оригінал:

Чимало користувачів мережі скептично налаштовані щодо дебатів на стадіоні, адже це – прерогатива Святослава Вакарчука та Олега Винника.

Однак це місце має й плюси:

"Попередники" вже в очікуванні дебатів на Олімпійському:

Однак спочатку Порошенко й Зеленський мають здати аналізи:

Хоча Володимир вже відмовився робити це в медпункті Олімпійського:

Опісля треба вибрати ведучого дебатів, адже Зеленський хоче, щоб цю роль виконала... Юлія Тимошенко! Мовляв, вона стане гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах. Та є підозра, що виникне така ж ситуація, як із Нацвідбором на Євробачення 2019.

Якщо дебати таки будуть – то вони можуть нагадувати серіал Альф:

Або версус-батли реперів:

Однак дуже ймовірно, що ми так і не дочекаємося дебатів, і ось чому (18+):

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