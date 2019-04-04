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Хто проведе дебати між Порошенком і Зеленським: оголошено ведучих

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Павло Казарін і Мирослава Барчук - фото 1
Павло Казарін і Мирослава Барчук / 1tv.com.ua

Дебати кандидатів у президента України Петра Порошенка та Володимира Зеленського будуть модерувати відомі українські журналісти. Дізнайтеся імена ведучих, яким довірять таку важливу місію!

Як повідомив глава правління UA: Суспільне Зураб Аласанія, модератором дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського стане журналіст Павло Казарін.

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Казарін – український журналіст, уродженець Сімферополя. Він є автором Slon.ru, оглядачем Крим.Реалії і ведучим телеканалу ICTV. При цьому саме Павло разом із ведучою Мирославою Барчук модерував дебати кандидатів у президенти в програмі "Зворотний відлік" на Суспільному. Мирослава стане його напарницею і на майбутніх дебатах.

За словами самого Казаріна, ідеться про саме офіційні дебати Порошенка і Зеленського, які мають відбутися 19 квітня о 20:00. "Ми не знаємо, чи будуть дебати на "Олімпійському" вважатися дебатами. Ми не знаємо, на який день їх призначать", – зазначив Казарін.

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Барчук і Казарін

Тим часом, шоумен Сергій Притула та ведуча Яніна Соколова також повідомили, що готові провести дебати між Порошенком та Зеленським.

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Джерело: hromadske.ua
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