Зеленський запропонував Тимошенко стати ведучою дебатів: відео

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що ведучою його дебатів з Петром Порошенком має стати Юлія Тимошенко. У лідерки Батьківщини є 24 години, щоб дати відповідь на цю пропозицію.

На думку Зеленського, саме Тимошенко найкраще підходить на цю роль.

"Петро Порошенко прийняв мій виклик на дебати. Що ж, пане президенти, ваші недолугі вибачення я приймаю, я людина проста. Щодо третини громадян – нехай українці вирішують самі. Ці дебати – це шанс об'єднати Україну і прославити її на увесь світ як вільну й демократичну державу", – зазначив Володимир Зеленський у новому зверненні.

Для уникнення підкупу, провокації та адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра й ведучого для проведення дебатів. Юліє Тимошенко, ви посіли 3 місце у першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? – звернувся він до лідерки Батьківщини.

При цьому кандидат дав Тимошенко 24 години, щоб вона відреагувала на цю пропозицію.

Раніше Суспільний мовник повідомляв, що офіційні дебати між кандидатами мали б провести журналісти Павло Казарін та Мирослава Барчук, які модерували дебати до першого туру в рамках програми "Зворотний відлік".

Читайте також: Політичний срач словами українських хітів 90-х