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Порошенко хоче стати прем'єр-міністром

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Раніше Порошенко назвав першу десятку партійного списку - фото 1
Раніше Порошенко назвав першу десятку партійного списку / Itc

Екс-президент Петро Порошенко заявив про свою готовність стати прем'єр-міністром у разі перемоги Європейської солідарності на дострокових парламентських виборах.

П'ятий президент України і лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко повідомив, що не виключає можливості стати новим прем'єр-міністром України після позачергових парламентських виборів.

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На уточнювальне запитання, чи розглядає Порошенко можливість стати прем'єром, колишній президент відповів ствердно. "Якщо ми переможемо на виборах, то так", – сказав Порошенко в коментарі Громадському на з'їзді своєї партії.

Водночас він не відповів чи буде особисто народним депутатом або після виборів складе мандат. "Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії, і за дії фракції", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, на з'їзді Європейської солідарності 9 червня голова партії Петро Порошенко назвав першу десятку партійного списку. Список очолить він, другий номер у списку – голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Джерело: rbc
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