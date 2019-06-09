Партія Слуга народу представила свій список: перша двадцятка

Політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, які повинні відбутися 21 липня 2019 року.

На сьогоднішньому з'їзді партії "Слуга народу", який проходив у Ботанічному саду, були представлені учасники виборчого списку, які будуть балотуватися на виборах до Верховної Ради. Відзначимо, що на з'їзді присутній і президент України Володимир Зеленський.

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Секретар з'їзду Олександр Корнієнко озвучив прізвища першої двадцятки президентської політичної сили:

Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков; Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук; Експерт команди президента з питань реформи судової системи Ірина Венедиктова; Підприємець і волонтер Давид Арахамія; Експерт з питань антикорупційної політики Янченко Галина; Керівник digital-напрямку партії Слуга народу Федоров Михайло; Глава виборчого штабу Слуги народу Корнієнко Олександр; Експерт з податкового та антикорупційного законодавства Красносільська Анастасія; Гендиректор телеканалу 1+1 Ткаченко Олександр; Спортсмен Беленюк Жан; Експерт з питань освіти Бабак Сергій; Економіст Криклій Владислав; Експерт з питань будівництва Шуляк Олена; Правозахисник Наталуха Дмитро; Кінопродюсер Несько Єлизавета; Експерт з питань енергетики Олексій Коржель; Експерт з питань енергетики Герус Андрій; Лікар Михайло Радуцький; Експерт з питань правоохоронної і судової систем Монастирський Денис; Фінансовий експерт Гетьманців Данило.

Крім цього, Зеленський заявив, що політична сила представить 100 учасників. "У нас було мало часу, щоб усіх їх перевірити на доброчесність. Тому сподіваємося на журналістів та громадськість, яка допоможе проаналізувати наші помилки і ми їх виправимо", – заявив президент.

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