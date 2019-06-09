Партія ГОЛОС: список першої двадцятки політсили Вакарчука

На з'їзді партії Голос музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука оголосили виборчий список, з яким ця політична сила йде на позачергові вибори до Верховної Ради. Рішення було прийнято на з'їзді партії, який відбувся в Києві в суботу, 8 червня.

Так, список партії Голос очолив сам Святослав Вакарчук. До першої п'ятірки увійшли також екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко (№2), голова IT-компанії Ring Ukraine Кіра Рудик (№3), радник прем'єр-міністра з парламентським відносинам Ярослав Железняк (№4) і антикорупційна активістка Олександра Устінова (№5).

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За місця у Верховній Раді поборються громадські активісти, антикорупціонери і колишні чиновники.

У десятку списку партії увійшли також керуючий партнер юридичної фірми "Василь Кисіль і партнери" Олег Макаров (№6), громадський активіст і екс-глава правління антикорупційної організації Transperancy International Ukraine Ярослав Юрчишин (№7), журналіст Сергій Рахманін (№8), громадська активістка Соломія Бобровська (№9), заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина (№10).

У другу десятку включені: юрист Олександр Курдитик (№11), економіст Володимир Цибаль (№12), юрист Андрій Осидчук (№13), "кіборг" Роман Костенко (№14), Роман Лозинський (№15), який донедавна очолював "Галицьку партію", Інна Совсун (№16), Леся Василенко (№17), Рустем Умеров (№18), Аліна Свидерська (№19), Андрій Шараcкін (№20).

Також у тридцятку партії Голос включені глава правління ГО КримСОС Таміла Ташева (№26), шоумен Сергій Притула (№30) та інші.

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