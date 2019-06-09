Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії

Глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко представив перших учасників своєї політичної сили, з якими піде на вибори до Верховної Ради. До неї увійшли, серед іншого, нинішнє керівництво парламенту, а також військовий і співачка.

П'ятий президент України Петро Порошенко представив першу десятку своєї партії "Європейська солідарність", з якою піде на позачергові вибори до Верховної Ради.

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З'їзд партії Європейська солідарність

Десятка партії "Європейська солідарність"

П'ятий президент і лідер партії Петро Порошенко. Глава парламенту Андрій Парубій. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко. Ветеран АТО і командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський. Телеведуча і громадський діяч Софія Федина. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу і нардеп від БПП Мустафа Джемілєв. Доброволець, волонтер, медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич. Голова Львівської ОДА Олег Синютка. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Петро Порошенко також назвав головну мету його партії в новій Раді. Програма Європейської солідарності (ЄС) передбачає чіткі часові рамки для вступу України в Європейський союз і НАТО, і саме це буде головною метою партії в новому парламенті. Про це лідер екс-президент України заявив під час з'їзду партії.

Ми йдемо не за посадами. Ми йдемо для того, щоб відстоювати нашу стратегію, захистити наші ідеї. Відстоювати наші принципи. Ми йдемо для того, щоб забезпечувати наш рух до Євросоюзу і НАТО. Тільки наша команда здатна це зробити, – переконаний Порошенко.

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