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Порнозірки вийшли на подіум у відвертих нарядах на Тижні моди у Нью-Йорку: гарячі фото

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Порнозірки вийшли на подіум у відвертих нарядах на Тижні моди у Нью-Йорку: гарячі фото - фото 1

Порноакторки, що представляють сайт PornHub, стали подіумними моделями на Тижні моди у Нью-Йорку. Зірки фільмів для дорослих представили бренд Namilia дизайнерів Нан Лі та Емілії Пфол.

У рамках показу продефілювали кілька гарячих актрис: Аса Акіра, Маріка Хейз і Джейд Куш.

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Творці бренду Нан Лі і Емілія Пфол пояснили, що порноактриси як запрошені гості представили колекцію під назвою Herotica. Таким чином дизайнери хочуть заявити про права жінок.

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Джерело: dailymail
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