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Модель збільшила груди до аномальних розмірів: шокуючі фото

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Модель збільшила груди до аномальних розмірів: шокуючі фото - фото 1

Модель з американського штату Мічиган Фоксі Менажері одержима пластичними операціями і прагне довести свою зовнішність до "ідеалу". Американка збільшила груди до розміру ZZ, щоб бути схожою на вигадану мультиплікаційну героїню з фільму "Хто підставив кролика Роджера" – Джесіку Реббіт.

Першу пластичну операцію 42-річна модель зробила шість років тому після того, як розлучилася з чоловіком. Фоксі вставила грудні імпланти у 6,6 тисячі кубічних сантиметрів і тепер її мета – збільшити їх до семи тисяч.

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Жінка хоче за допомогою хірургічного втручання отримати ідеальну фігуру – у формі пісочного годинника. При цьому дівчина визнає, що вона в якійсь мірі одержима пластикою. Також модель розговорилася, що аномально великі груди доставляють їй в житті багато проблем і їй дискомфортно.

Великий бюст не дозволяє мені робити звичайні речі, наприклад, приготувати їжу на передніх конфорках. Мені складно взуватися, а ще я часто падаю, коли спускаюся вниз по сходах. Мені доводиться триматися за поручні, – розповіла американка.

Вона додала, що попри такі "труднощі", пластика надала їй впевненості в собі. Друзі красуні підтримують її захопленість пластичними операціями, а ось родичі не схвалюють. У планах в моделі – операція по збільшенню сідниць. Жінка зазначає, що на цьому зупинятися не збирається.

Модель збільшила груди до аномальних розмірів: шокуючі фото - фото 385114

Модель збільшила груди до аномальних розмірів: шокуючі фото - фото 385115

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Джерело: dailymail
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