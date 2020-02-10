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Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом
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У Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження премії Оскар 2020, на якій зібрались найвідоміші зірки кіноіндустрії. Традиційно, окрім трепетних моментів, не обійшлось і без курйозів, що вже стали мемами. Дивіться самі!
Оскар – найочікуваніша подія року, яку відвідують чи не всі голлівудські зірки. Недивно, що під час червоної доріжки та самої церемонії нагородження фотографи не зводять очей зі знаменитостей, а відтак – усі ляпи та курйози селебріті потрапляють на камери.
Це цікаво: Оголошені переможці премїі ОСКАР 2020
Зрештою, це додає премії особливої родзинки та доводить, що зірки – також люди, тож і їм властиво помилятись та потрапляти в комічні ситуації. І якщо дехто навмисне епатує публіку, то в декого це виходить спонтанно, але не менш смішно.
Головним героєм червоної доріжки став Біллі Портер. Актор, відомий своїми яскравими і незвичайними нарядами, підкорив усіх блискучою сукнею і взуттям на високих підборах. Та справжнім мемом стало фото, на якому Портер закутався в плед.
Том Хенкс прийшов у чудовому оксамитовому костюмі, що не завадило йому зробити з десяток відтискань на мокрій червоній доріжці (день церемонії в Лос-Анджелесі видався дощовим). Нагадаємо, акторові 63, і він у відмінній формі!
Кіану Рівз прийшов на Оскар зі своєю мамою – 76-річною художницею по костюмах Патрісією Тейлор. Глядачі в захваті, хоча й здивовані, чому актор з'явився без своєї коханої.
Наймолодша гостя премії 10-річна Джулія Баттерс, яка зіграла у фільмі "Одного разу в Голлівуді", принесла у сумочці сендвіч з індичкою. Можливо, вона планувала підкріпитись під час заходу, адже цьогоріч понад 70% меню на Оскарі було вегетаріанським.
Бред Пітт ну дуже поспішав за своїм перший акторським Оскаром! Він став найкращим актором другого плану за роль в "Одного разу ... в Голлівуді".
Просто Тарантіно, який пританцьовує, побачивши Пітта:
Щасливий Пон Чжун Хо, який отримав чотири Оскари за своїх "Паразитів", став улюбленцем публіки, а реакція режисера на вручення першої статуетки перетворилась на мем. "Знайди того, хто буде дивитися на тебе так само, як Пон Чжун Хо на свій Оскар", – радять у мережі.
Актори Джеймс Корден і Ребел Вілсон у костюмах котів із фільму з найгіршими візуальними ефектами "Коти" представляли номінантів в категорії найкращі візуальні ефекти. Номінацію, до слова, виграв фільм "1917".
Режисер Тайка Вайтіті виграв номінацію "Найкращий адаптований сценарій" за "Кролика Джоджо". Він емоційно подякував мамі, а потім зізнався, що забув імена тих, кому ще збирався висловити свою вдячність.
А Брі Ларсон зняла, як він намагається сховати Оскар під сидіння:
"Я готовий пити до ранку", – зізнався Пон Чжун Хо під час чергового виходу на сцену.
Емінем став ще однією несподіванкою церемонії нагородження. Він виконав свій хіт Lose Yourself, за який 17 років тому і сам отримав Оскар. Судячи із реакції гостей, появи репера не очікував ніхто.
Дві легенди музики на одному фото! До речі, відкрийте пост та зацініть кросівки Сера Елтона Джона. Він теж отримав Оскар за найкращу пісню – саундтрек до фільму "Рокетмен"!
До речі, Мартін Скорсезе під час виступу Емінема ледь не заснув. Use the force!
Працівники церемонії метушливо переносять декорації, щоб вберегти їх від дощу. Універсальний коментар для ситуацій, коли номінант, за якого ви вболівали, програє у своїй категорії.
Дивіться відео: Біллі Айліш заспівала легендарний хіт на церемонії Оскар 2020
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