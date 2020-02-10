Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом

У Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження премії Оскар 2020, на якій зібрались найвідоміші зірки кіноіндустрії. Традиційно, окрім трепетних моментів, не обійшлось і без курйозів, що вже стали мемами. Дивіться самі!

Оскар – найочікуваніша подія року, яку відвідують чи не всі голлівудські зірки. Недивно, що під час червоної доріжки та самої церемонії нагородження фотографи не зводять очей зі знаменитостей, а відтак – усі ляпи та курйози селебріті потрапляють на камери.

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Зрештою, це додає премії особливої родзинки та доводить, що зірки – також люди, тож і їм властиво помилятись та потрапляти в комічні ситуації. І якщо дехто навмисне епатує публіку, то в декого це виходить спонтанно, але не менш смішно.

Головним героєм червоної доріжки став Біллі Портер. Актор, відомий своїми яскравими і незвичайними нарядами, підкорив усіх блискучою сукнею і взуттям на високих підборах. Та справжнім мемом стало фото, на якому Портер закутався в плед.

Том Хенкс прийшов у чудовому оксамитовому костюмі, що не завадило йому зробити з десяток відтискань на мокрій червоній доріжці (день церемонії в Лос-Анджелесі видався дощовим). Нагадаємо, акторові 63, і він у відмінній формі!

Кіану Рівз прийшов на Оскар зі своєю мамою – 76-річною художницею по костюмах Патрісією Тейлор. Глядачі в захваті, хоча й здивовані, чому актор з'явився без своєї коханої.

Наймолодша гостя премії 10-річна Джулія Баттерс, яка зіграла у фільмі "Одного разу в Голлівуді", принесла у сумочці сендвіч з індичкою. Можливо, вона планувала підкріпитись під час заходу, адже цьогоріч понад 70% меню на Оскарі було вегетаріанським.

What’s in your bag? Julia Butters apologizes to the vegans for bringing a turkey sandwich to the #Oscars: “I put a sandwich in my bag… Sometimes the food here is not for me” pic.twitter.com/rpcnnzPR9K — Variety (@Variety) February 9, 2020

Бред Пітт ну дуже поспішав за своїм перший акторським Оскаром! Він став найкращим актором другого плану за роль в "Одного разу ... в Голлівуді".

ставлю все своё состояние на то что завтра весь интернет будет в мемах #Oscars pic.twitter.com/mSgUyAnUON — нищета и собаки (@cherrymustdie) February 10, 2020

Просто Тарантіно, який пританцьовує, побачивши Пітта:

GIVE EM THE OL RAZZLE DAZZLE TARANTINO FUCK HAHAHAHAH #oscars #quentintarantino pic.twitter.com/leye1iehWQ — margot robbies hand holder (@clarkesatop) February 10, 2020

Щасливий Пон Чжун Хо, який отримав чотири Оскари за своїх "Паразитів", став улюбленцем публіки, а реакція режисера на вручення першої статуетки перетворилась на мем. "Знайди того, хто буде дивитися на тебе так само, як Пон Чжун Хо на свій Оскар", – радять у мережі.

Find someone who looks at you the way Bong Joon Ho looks at his Oscar.#oscars #parasite pic.twitter.com/7MWkVEqEpx — Liya (@aboredpanda) February 10, 2020

Актори Джеймс Корден і Ребел Вілсон у костюмах котів із фільму з найгіршими візуальними ефектами "Коти" представляли номінантів в категорії найкращі візуальні ефекти. Номінацію, до слова, виграв фільм "1917".

Режисер Тайка Вайтіті виграв номінацію "Найкращий адаптований сценарій" за "Кролика Джоджо". Він емоційно подякував мамі, а потім зізнався, що забув імена тих, кому ще збирався висловити свою вдячність.

А Брі Ларсон зняла, як він намагається сховати Оскар під сидіння:

TAIKA WAITITI TRYING TO HIDE HIS OSCAR UNDER THE SEAT IN FRONT OF HIM WHILE BEING RECORDED BY BRIE LARSON I LOVE ONE DUMBASS pic.twitter.com/ol4Ge4nMPg — font guild founding member ♢ (@mcuwaititi) February 10, 2020

"Я готовий пити до ранку", – зізнався Пон Чжун Хо під час чергового виходу на сцену.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Емінем став ще однією несподіванкою церемонії нагородження. Він виконав свій хіт Lose Yourself, за який 17 років тому і сам отримав Оскар. Судячи із реакції гостей, появи репера не очікував ніхто.

IDINA’S REACTION TO EMINEM SKSKSKSKSKSKSK pic.twitter.com/jHNUjGbSDY — Sam Stryker (@sbstryker) February 10, 2020

Дві легенди музики на одному фото! До речі, відкрийте пост та зацініть кросівки Сера Елтона Джона. Він теж отримав Оскар за найкращу пісню – саундтрек до фільму "Рокетмен"!

До речі, Мартін Скорсезе під час виступу Емінема ледь не заснув. Use the force!

Працівники церемонії метушливо переносять декорації, щоб вберегти їх від дощу. Універсальний коментар для ситуацій, коли номінант, за якого ви вболівали, програє у своїй категорії.

Timothée stealing an oscar for Saoirse after she loses #Oscars pic.twitter.com/dint5Hytcl — Tana (@SimpIychalamet) February 9, 2020

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