Поради на літо: як правильно обирати дині та кавуни, щоб не отруїтись

Сезон кавунів і динь – це завжди очікувана подія для багатьох українців. Соковиті та солодкі плоди приносять радість у спекотні літні дні.

Однак, щоб цей радісний момент не затьмарився харчовим отруєнням, важливо знати, як правильно обирати ці баштанні культури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Де краще купувати кавуни та дині:

Найкраще купувати баштанні в сезон, на агропродовольчих ринках або в супермаркетах та магазинах.

Кожен споживач повинен знати, що на агропродовольчих ринках працюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, без дозволу яких овочі та фрукти не допускаються до реалізації, – наголошують у повідомленні.

Кожна партія кавунів та динь повинна перевірятися на ринках в лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи за органолептичними показниками (биті, гнилі, плісняві) та на вміст нітратів. За результатами експертизи лабораторія видає експертний висновок.

Споживач має право вимагати від продавця експертний висновок, в якому зазначається дата перевірки, відомості про реалізатора і вміст нітратів, – повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Покупка та вживання:

Водночас у відомстві не радять купувати кавуни та дині на стихійних ринках, у торгових точках, які розташовані на узбіччях автошляхів, у місцях стихійної торгівлі.

Це можуть бути ті партії, які не потрапили на спеціалізований ринок, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль за ними, – пояснюють у Держпродспоживслужбі.

Не рекомендується купувати биті та тріснуті баштанні або розрізані навпіл та закриті плівкою. Цим ви наражаєте себе на небезпеку бактеріального отруєння. Якщо розрізані кавуни накриті поліетиленовою плівкою, то маєте всі шанси отруїтися нітратами, оскільки під дією сонця утворюється парниковий ефект під плівкою, внаслідок чого рівень нітратів різко підвищується.

Перед вживанням кавуни та дині необхідно обов`язково мити під протічною водою. Розрізані кавуни та дині зберігати в холодильнику не більше 1 доби. Не годувати дітей ранніми баштанними культурами.

Як правильно обирати кавуни та дині?

При виборі кавунів та динь необхідно звертати особливу увагу, щоб кавуни були середньої величини – кілограмів 5-7, а дині 1-2 кг. У величезних кавунах та динях може бути надлишок азотних добрив.

Хвостик має бути сухим, але не відірваним. Зелений хвіст – гарантія незрілого плода. Стиглий кавун має резонувати, адже м'якоть зрілого плоду має мікропорожнечі. М’якоть кавунів та динь має бути однорідною. Жовтуваті жилки, попри протилежні переконання, можуть свідчити про не найкращу якість ягід.

Безпечність харчових продуктів:

Також ми розповідали, що у магазинах, де передбачено самообслуговування, оператори ринку мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів.

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