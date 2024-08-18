Стрибнув на лижах зі скелі в Гімалаях: британцеві вдалось побити світовий рекорд

Джошуа Брегмен присвятив два тижні ретельній підготовці. Він досліджував місце для стрибка і прибирав сміття, щоб створити ідеальні умови для своєї небезпечної місії. Усе необхідне обладнання та лижі для встановлення рекорду він позичив у своїх друзів.

Британський екстремал встановив новий світовий рекорд, здійснивши спуск на лижах зі скелі висотою 5716 метрів і приземлившись на парашуті. Про це повідомляє "Книга рекордів Гіннеса".

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34-річний Джошуа Брегмен став найвисокогірнішим лижником-бейсджампінгом у світі, виконавши свій трюк на вершині гори Мера-Пік у Гімалаях. Він суттєво перевершив попередній рекорд у 4359 метрів, який належав французу Маттіасу Жиро, встановлений у 2019 році.

Брегмен і його команда витратили два тижні на підготовку до цього рекорду, вивчаючи місце стрибка і очищаючи трасу для безпечного спуску.

Мрія полягала в тому, щоб зробити кілька красивих S-подібних поворотів і переконливо спуститися зі скелі, але насправді у нас була лише скромна кам'яниста злітно-посадкова смуга на висоті близько 6000 метрів,

– зауважив він.

Спроба встановити рекорд була на межі зриву, коли команда прибула на своє перше потенційне місце для стрибка і виявила лише крутий кам'янистий схил.

Дивіться відео рекордного стрибка Брегмена

New record: Highest altitude Ski-BASE jump - 5,716 m (18,753 ft) achieved by Joshua Bregmen (UK) in Solukhum, Nepal pic.twitter.com/uJBCt6HIvT — Guinness World Records (@GWR) August 16, 2024

Джош згадав, як сидів на одному з величезних валунів, обмірковуючи, чи варто відкласти спробу до наступного сезону. Але ці сумніви розвіялися, коли команда знайшла "ідеальний схил" і почала готувати його до спуску, прибираючи каміння і додаючи сніг.

"Ми всі так старанно працювали, а нестача кисню, постійні головні болі та сон на висоті близько 6000 м ще більше зношували тіло. Один із хлопців навіть сказав, що це було важче, ніж коли він підіймався на Еверест", – додав рекордсмен.

Виснажені, вони переночували ще одну ніч на висоті, а наступного дня здійснили спробу побити рекорд.

Тієї ночі нам пощастило з 2-сантиметровим шаром снігу – не так багато, але це допомогло,

– пригадує Джош.

Джош фінансував свою рекордну спробу самостійно, без спонсорів. Він позичив технічне спорядження у друзів, використав старі лижі і носив недорогий, "підроблений" одяг.

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Метою Брегмена було не тільки встановлення рекорду, а й збір коштів на благодійність та підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми в Непалі.