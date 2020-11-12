Порада трихолога: чи можна користуватися феном людям з тонким волоссям

Зараз ми розповімо, як сушити і укладати тонке волосся так, щоб всі вам заздрили. Запам'ятовуйте прості поради від трихологів.

Як сушити тонке волосся?

Якщо твоє волосся трохи поникло і виглядає як повисли бурульки, то сушка феном – твій порятунок. Знаєш чому? Після миття під вагою води пасма стають важкими, тому і зникає об'єм. Але не забувай використовувати термозахист, щоб зберігти локони від перегріву і сухості, і застосовуй трюки, яким ми тебе навчимо.

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Перед сушінням радимо нанести спеціальні спреї та лосьйони для об'єму й ущільнення волосся: вони дійсно працюють. Шукай на упаковках слова: texture, grit, hold, і thickness. Але не забувай, що велика кількість продукту на пасмах це не завжди добре. Краще починати з кінчиків і поступово переходити вище. Не перестарайся з лосьйонами: вибирай легкі текстури. Акуратно розчісуй пасма під час сушки, оскільки в процесі вони можуть стати млявими. Краще спершу висуши волосся феном на 80-90% і тільки потім використовуй брашінг. До речі, спробуй не розчісувати коріння, а лише довжину і кінці: в деяких випадках це надає додаткового об'єму. Суши волосся так, щоб фен був поверх гребінця, а не під ним, це допоможе підняти коріння. Для більшого ефекту тримай пасма вгору і відсунь їх від голови під кутом 45 градусів. Спробуй сушити феном з максимальною температурою і середньою швидкістю, щоб волосся не розліталося. І, звичайно, не забувай про старий добрий метод сушіння волосся вниз головою: його знають всі, але працює він безвідмовно.

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