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Даша Астаф'єва повністю оголила груди в еротичній білизні: інтимні фото (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва розбурхала своїх шанувальників свіжою пікантною фотосесією, у якій ефектно продемонструвала апетитні форми та спокусливі вигини. Гарячий знімок опублікував фотограф Микита Люлько на особистій сторінці в Instagram.

Так, 35-річна Даша Астаф'єва позувала у білому боді, прикрашеному камінням. Особливість наряду у тому, що верхня частина білизни повністю відкриває пишні груди артистки. Свій образ артистка доповнила білим тюрбаном на голові.

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Відзначимо, фотограф Микита Люлько часто знімає Дашу Астаф'єву в еротичних фотосесіях. Нерідко артистка позує перед ним повністю голою або в дуже спокусливих нарядах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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