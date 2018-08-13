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Популярний журнал випустив номер з темношкірими моделями (фото)

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Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 1
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole

Журнал Cole Magazine презентував випуск, на сторінках якого лише темношкірі моделі. Так видання привертає увагу до того, що жінки з різними кольорами шкіри можуть бути красивим.

Дев'ятий номер журналу Cole Magazine є одним із перший видань, які фокусуються на темі "Чорний – красивий". Темношкірі люди виглядають чудово і мають чимало тонів шкіри та культурних ознак, тому й на сторінках видання це показано. Відзначається, що головний редактором глянцю також є темношкіра жінка, яка усіма зусиллями намагається показати, що існують "шоколадні" моделі, які є казковими і мають мати шанси на реалізацію у світі.

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Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269644
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269643
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269642
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269641
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269640
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269639
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями - фото 269638
Cole Magazine вийшов лише з темношкірими моделями / Dana Cole

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Джерело: boredpanda
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