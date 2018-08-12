Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

90-річна Мун Лін розповіла, як вона стала зіркою Instagram

  • 43
Цій бабусі 90 років, і вона ікона стилю - фото 1
Цій бабусі 90 років, і вона ікона стилю

Мун Лін з Тайваню абсолютно не боїться експериментувати зі стритстайловими-брендами. Її часто можна побачити в одязі від Supreme, Gucci, Stone Island і Noah. Вона також веде досить успішну сторінку в Instagram і ділиться з підписниками своїми думками і модними образами.

У свої 90 років Мун Лін веде спосіб життя, якому її онуки і правнуки можуть тільки позаздрити. Як їй це вдається, з'ясувало видання Hypebae.

І ще: Подруга Фріди Кало: Моніка Беллуччі зіграє несподівану роль

Що ж допомогло цій, на перший погляд звичайній бабусі, стати справжньою іконою вуличної моди?

"Коли мені було 80 з хвостиком, я відчувала себе кепсько. Я не хотіла вставати з ліжка і навіть з кімнати зайвий раз не виходила. А коли я почала вчитися одягатися, купувати речі, які мені подобаються, мені стало цікаво вранці. Я люблю вбиратися і фотографуватися. У Instagram я говорю людям про свої думки і почуття. Це може надати хоробрості молоді, яка не знає, чим їй зайнятися, і зробити її безстрашною."

"У молодості я весь час економила через дітей. Деякі речі я років по 10 носила. Шила собі вбрання з наволочок і штор, збирала гроші для дітей та онуків. Тепер вони виросли і видають мені щомісячну допомогу (я підтримувала їх в юності – час віддавати борги!). Я витрачаю її на їжу та одяг, який мені подобаються. Зараз я можу дозволити собі багато чого з того, про що в молодості й мріяти не могла. Сподіваюся, що зроблю собі татуювання до того, як мені виповниться 100."

"Є кілька молодих зірок, які мене надихають. Юних, але дуже працьовитих. Наприклад, Джастіс Лін (Justice Lin). Він милий, у нього симпатичний стиль і він любить свою сім'ю. Мені подобаються такі хлопці. Потім ще Тін Ян (Ting Yang), дизайнер сережок. Я люблю дивитися, як вона займається спортом. Нагадує мене років 60-70 назад. Я тоді теж багато спортом займалася, особливо любила їздити на велосипеді."

"Я зовсім не прагну бути модною. Мені 90, я дозволяю собі робити те, що хочу: носити зручний одяг, у якого є колір і стиль, і не турбуватися з приводу того, що думають інші. Ми всі вчимося, коли ми діти. І якщо це нікому не несе зла, ми можемо жити життям, яке нам подобається. Ми зазвичай забуваємо про це, коли дорослішаємо, і згадуємо знову, коли стаємо старше. Я відчуваю себе так, як ніби я знову дитина."

"Я намагаюся всіляко підтримувати тайванські бренди, такі як A A Stairs (ALT) і Plain-Me. ALT заснували зовсім молоді хлопці. В молодості у мене була своя продуктова крамниця, і мені було дуже складно заробити на життя. Потрібно витратити неймовірну кількість сил, щоб створити великий бренд."

Читайте також: У мережі висміяли позу Кім Кардашян для нової реклами Yeezy

Джерело: Hypebae
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1762
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 514
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода