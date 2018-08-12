90-річна Мун Лін розповіла, як вона стала зіркою Instagram

Мун Лін з Тайваню абсолютно не боїться експериментувати зі стритстайловими-брендами. Її часто можна побачити в одязі від Supreme, Gucci, Stone Island і Noah. Вона також веде досить успішну сторінку в Instagram і ділиться з підписниками своїми думками і модними образами.

У свої 90 років Мун Лін веде спосіб життя, якому її онуки і правнуки можуть тільки позаздрити. Як їй це вдається, з'ясувало видання Hypebae.

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Що ж допомогло цій, на перший погляд звичайній бабусі, стати справжньою іконою вуличної моди?

Допис, поширений 林莊月里 (@moonlin0106) 10 Сер 2018 р. о 1:29 PDT

"Коли мені було 80 з хвостиком, я відчувала себе кепсько. Я не хотіла вставати з ліжка і навіть з кімнати зайвий раз не виходила. А коли я почала вчитися одягатися, купувати речі, які мені подобаються, мені стало цікаво вранці. Я люблю вбиратися і фотографуватися. У Instagram я говорю людям про свої думки і почуття. Це може надати хоробрості молоді, яка не знає, чим їй зайнятися, і зробити її безстрашною."

Допис, поширений 林莊月里 (@moonlin0106) 5 Лип 2018 р. о 10:24 PDT

"У молодості я весь час економила через дітей. Деякі речі я років по 10 носила. Шила собі вбрання з наволочок і штор, збирала гроші для дітей та онуків. Тепер вони виросли і видають мені щомісячну допомогу (я підтримувала їх в юності – час віддавати борги!). Я витрачаю її на їжу та одяг, який мені подобаються. Зараз я можу дозволити собі багато чого з того, про що в молодості й мріяти не могла. Сподіваюся, що зроблю собі татуювання до того, як мені виповниться 100."

Допис, поширений 林莊月里 (@moonlin0106) 22 Чер 2018 р. о 1:02 PDT

"Є кілька молодих зірок, які мене надихають. Юних, але дуже працьовитих. Наприклад, Джастіс Лін (Justice Lin). Він милий, у нього симпатичний стиль і він любить свою сім'ю. Мені подобаються такі хлопці. Потім ще Тін Ян (Ting Yang), дизайнер сережок. Я люблю дивитися, як вона займається спортом. Нагадує мене років 60-70 назад. Я тоді теж багато спортом займалася, особливо любила їздити на велосипеді."

Допис, поширений 林莊月里 (@moonlin0106) 18 Кві 2018 р. о 1:50 PDT

"Я зовсім не прагну бути модною. Мені 90, я дозволяю собі робити те, що хочу: носити зручний одяг, у якого є колір і стиль, і не турбуватися з приводу того, що думають інші. Ми всі вчимося, коли ми діти. І якщо це нікому не несе зла, ми можемо жити життям, яке нам подобається. Ми зазвичай забуваємо про це, коли дорослішаємо, і згадуємо знову, коли стаємо старше. Я відчуваю себе так, як ніби я знову дитина."

Допис, поширений 林莊月里 (@moonlin0106) 15 Кві 2018 р. о 4:15 PDT

"Я намагаюся всіляко підтримувати тайванські бренди, такі як A A Stairs (ALT) і Plain-Me. ALT заснували зовсім молоді хлопці. В молодості у мене була своя продуктова крамниця, і мені було дуже складно заробити на життя. Потрібно витратити неймовірну кількість сил, щоб створити великий бренд."

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