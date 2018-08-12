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90-річна Мун Лін розповіла, як вона стала зіркою Instagram
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Мун Лін з Тайваню абсолютно не боїться експериментувати зі стритстайловими-брендами. Її часто можна побачити в одязі від Supreme, Gucci, Stone Island і Noah. Вона також веде досить успішну сторінку в Instagram і ділиться з підписниками своїми думками і модними образами.
У свої 90 років Мун Лін веде спосіб життя, якому її онуки і правнуки можуть тільки позаздрити. Як їй це вдається, з'ясувало видання Hypebae.
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Що ж допомогло цій, на перший погляд звичайній бабусі, стати справжньою іконою вуличної моди?
"Коли мені було 80 з хвостиком, я відчувала себе кепсько. Я не хотіла вставати з ліжка і навіть з кімнати зайвий раз не виходила. А коли я почала вчитися одягатися, купувати речі, які мені подобаються, мені стало цікаво вранці. Я люблю вбиратися і фотографуватися. У Instagram я говорю людям про свої думки і почуття. Це може надати хоробрості молоді, яка не знає, чим їй зайнятися, і зробити її безстрашною."
"У молодості я весь час економила через дітей. Деякі речі я років по 10 носила. Шила собі вбрання з наволочок і штор, збирала гроші для дітей та онуків. Тепер вони виросли і видають мені щомісячну допомогу (я підтримувала їх в юності – час віддавати борги!). Я витрачаю її на їжу та одяг, який мені подобаються. Зараз я можу дозволити собі багато чого з того, про що в молодості й мріяти не могла. Сподіваюся, що зроблю собі татуювання до того, як мені виповниться 100."
"Є кілька молодих зірок, які мене надихають. Юних, але дуже працьовитих. Наприклад, Джастіс Лін (Justice Lin). Він милий, у нього симпатичний стиль і він любить свою сім'ю. Мені подобаються такі хлопці. Потім ще Тін Ян (Ting Yang), дизайнер сережок. Я люблю дивитися, як вона займається спортом. Нагадує мене років 60-70 назад. Я тоді теж багато спортом займалася, особливо любила їздити на велосипеді."
"Я зовсім не прагну бути модною. Мені 90, я дозволяю собі робити те, що хочу: носити зручний одяг, у якого є колір і стиль, і не турбуватися з приводу того, що думають інші. Ми всі вчимося, коли ми діти. І якщо це нікому не несе зла, ми можемо жити життям, яке нам подобається. Ми зазвичай забуваємо про це, коли дорослішаємо, і згадуємо знову, коли стаємо старше. Я відчуваю себе так, як ніби я знову дитина."
"Я намагаюся всіляко підтримувати тайванські бренди, такі як A A Stairs (ALT) і Plain-Me. ALT заснували зовсім молоді хлопці. В молодості у мене була своя продуктова крамниця, і мені було дуже складно заробити на життя. Потрібно витратити неймовірну кількість сил, щоб створити великий бренд."
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