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Популярний європейський лоукостер планує відновити перельоти з 1 травня
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Попри пандемію коронавірусу угорський лоукостер Wizz Air планує відновити міжнародне сполучення. Для початку відкриють вильоти з Відня з 1 травня 2020 року.
Топ-менеджер найбільшого європейського лоукостера Wizz Air Стівен Джонс заявив під час відеоконференції з журналістами, що перевізник незалежно від ситуації з пандемією коронавірусу й обмежень на поїздки планує з 1 травня розпочати міжнародні перельоти.
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За його словами, компанія має намір виконувати рейси у 20 пунктів призначення, серед яких, наприклад, Мілан, Тель-Авів і Валенсія.
Джонс зазначив, що спочатку рейси будуть виконуватися тільки кілька разів на тиждень.
"Ми впевнені, що зможемо здійснювати перельоти навіть з урахуванням заборон на в'їзд і посадку в декількох країнах Європи", – додав представник лоукостера.
Очікується, що вартість квитків буде низька через низький поки ще попит.
У рамках бесіди Джонс вкрай негативно висловився на тему можливої вимоги не продавати пасажирам середні крісла для дотримання дистанції. На його думку, такі обмеження призведуть до втрати третини продажів.
Багато експертів туристичної індустрії й учасники туристичного ринку Австрії висловили своє здивування планами Wizz Air відновити польоти з Відня вже 1 травня. Фахівці відзначають, що слова топ-менеджера компанії, звичайно, навряд чи можна розцінювати як квітневий жарт. Однак залишається невідомим, як через півтора тижня у принципі можливо налагодити пасажирське авіасполучення між закордонними напрямками і чи готові до цього аеропорти міст, які входять до списку польотів Wizz Air.
Зауважимо, що Відень – чи не єдине місто, звідки Wizz Air планує вильоти найближчим часом. З рідного Будапешта на 10 травня призначено початок польотної програми в ОАЕ. Мінімальна вартість квитка в Дубай – близько 20 євро.
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