Греція планує приймати туристів з липня, але є одна умова

Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс закликав туристичний бізнес не впадати у відчай і готуватися до туристичного сезону. Згідно з його прогнозами, країна зможе приймати туристів у липні, а сезон планують продовжити щонайменше до жовтня або листопада. Це дозволить компенсувати поточні втрати.

Туристичний сезон у Греції може стартувати у липні цього року, але для візиту до цієї країни знадобиться паспорт здоров'я.

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"З часом попит на відпочинок у Греції буде рости, тому що довіра туристів до забезпечення безпеки в нашій країні також зростає. Скасування бронювань у готелях на другу половину літа вже припинилися", – заявив міністр туризму.

Він також підкреслив, що проведе нараду з місцевими туроператорами, щоб обговорити заходи з охорони здоров'я туристів після відновлення туризму. У тому числі Греція передбачає введення "паспортів здоров'я" для туристів, відповідно до яких ті перевірятимуться на наявність коронавірусу перед вильотом. Обговорення вживання таких заходів планується з усіма країнами ЄС.

Головне завдання, додав він, щоб "ці тести були надійними і не забирали багато часу".

"Те, чого чекають і туристи, і туроператори, – це, щоб ми всі домовилися про процедури охорони здоров'я й оголосили чіткий розклад, щоб ми могли почати відкриття готелів", – підкреслив пан Теохаріс.

За його словами, в ЄС вже йдуть консультації з метою розробити спосіб надати кожному громадянину Європи можливість пройти надійний тест на коронавірус.

При цьому, за оцінками міністра туризму Греції, цьогоріч туризм у країні скоротиться на 50%. Чиновник підкреслив, що Греція не очікує туристів з країн за межами Європи.

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