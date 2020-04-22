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Електронний паспорт став доступним у додатку Дія: як його отримати
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Нещодавно ми писали про бета-тестування електронних паспортів у додатку "Дія". 22 квітня пройшла онлайн-презентація Мінцифри, яка була присвячена запуску е-паспортів: цифрових копій закордонного паспорта та внутрішньої ID-картки. Розказуємо, як користуватися ними вже зараз!
Користувачі мобільного додатку "Дія" вже почали отримувати оновлення, в якому з'явиться доступ до електронних паспортів. Ті, хто був бета-тестувальником е-паспортів, міг користуватися ними й раніше. Розробники попереджають, що поширення оновлення – процес, який може тривати кілька днів, тому не варто панікувати, якщо у вас не відображаються документи.
До теми: У додатку ДІЯ з'явилися електронні студентські квитки
Як отримати електронний паспорт у додатку Дія?
- Завантажити додаток Дія з App Store або Google Play
- Авторизуватися за допомогою одного з банків
Після цього в додатку з'являться всі доступні для вас документи. Це можуть бути і водійські права, і техпаспорт, і студентський квиток, і ID-картка та закордонний паспорт.
Якщо ви вже користуєтесь додатком "Дія", то рекомендуємо вам оновити його. Після оновлення мають з'явитися усі доступні для вас документи.
Зазначимо, що минулого тижня в Україні вийшла постанова, згідно з якою цифрові паспорти прирівнюються до паперових чи пластикових аналогів. Таким чином Україні стала першою державою у світі, де можна користуватися електронними паспортами без потреби носити звичайні документи.
Дивіться відео презентації цифрових паспортів у додатку Дія:
Утім, розробники нагадали про те, що ID-картка не містить інформацію про реєстрацію місця проживання. Відтак, на жаль, і цифровий паспорт не може її мати. Тому власникам ID-карток досі потрібно носити з собою паперовий витяг з реєстру, якщо він буде потрібний, до прикладу, у банку. Також представники "Дії" зазначили, що працюють над тим, щоб змінити логіку самої прописки та зробити усе зручнішим для користувача.
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