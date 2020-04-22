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Електронний паспорт став доступним у додатку Дія: як його отримати

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Цифровий паспорт уже доступний у додатку Дія - фото 1
Цифровий паспорт уже доступний у додатку Дія

Нещодавно ми писали про бета-тестування електронних паспортів у додатку "Дія". 22 квітня пройшла онлайн-презентація Мінцифри, яка була присвячена запуску е-паспортів: цифрових копій закордонного паспорта та внутрішньої ID-картки. Розказуємо, як користуватися ними вже зараз!

Користувачі мобільного додатку "Дія" вже почали отримувати оновлення, в якому з'явиться доступ до електронних паспортів. Ті, хто був бета-тестувальником е-паспортів, міг користуватися ними й раніше. Розробники попереджають, що поширення оновлення – процес, який може тривати кілька днів, тому не варто панікувати, якщо у вас не відображаються документи.

До теми: У додатку ДІЯ з'явилися електронні студентські квитки

Як отримати електронний паспорт у додатку Дія?

  • Завантажити додаток Дія з App Store або Google Play
  • Авторизуватися за допомогою одного з банків

Після цього в додатку з'являться всі доступні для вас документи. Це можуть бути і водійські права, і техпаспорт, і студентський квиток, і ID-картка та закордонний паспорт.

Якщо ви вже користуєтесь додатком "Дія", то рекомендуємо вам оновити його. Після оновлення мають з'явитися усі доступні для вас документи.

Оновіть додаток Дія для отримання цифрових паспортів - фото 399591
Оновіть додаток Дія для отримання цифрових паспортів

Зазначимо, що минулого тижня в Україні вийшла постанова, згідно з якою цифрові паспорти прирівнюються до паперових чи пластикових аналогів. Таким чином Україні стала першою державою у світі, де можна користуватися електронними паспортами без потреби носити звичайні документи.

Дивіться відео презентації цифрових паспортів у додатку Дія:

Утім, розробники нагадали про те, що ID-картка не містить інформацію про реєстрацію місця проживання. Відтак, на жаль, і цифровий паспорт не може її мати. Тому власникам ID-карток досі потрібно носити з собою паперовий витяг з реєстру, якщо він буде потрібний, до прикладу, у банку. Також представники "Дії" зазначили, що працюють над тим, щоб змінити логіку самої прописки та зробити усе зручнішим для користувача.

Читайте також: Карта порушень самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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