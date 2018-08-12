Каньє Вест отримав дуже гарячий подарунок

Відомий репер і чоловік Кім Кардашян Каньє Вест отримав довічну преміум-підписку на порно.

Каньє не приховує, що часто дивиться доросле відео. Тепер у зірки з'явилися нові можливості. Про це повідомляє прес-служба сайту Pornhub в Twitter.

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До слова, днями Вест став гостем шоу Джиммі Кіммела, де був дуже відвертим у розмові з ведучим, і зізнався, що любить проводити час за переглядом порно. При цьому розповів, що дивиться фільми для дорослих на ресурсі Pornhub.

Відповідь від керівництва порталу не змусила себе довго чекати. Каньє подарували довічний преміум-аккаунт. Тепер він зможе дивитися відео, не думаючи про оплату контенту. Поки невідомо, як до такого подарунка поставилася місіс Вест.

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