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Популярний серед українців курорт назвали столицею секс-туризму

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Популярний серед українців курорт назвали столицею секс-туризму - фото 1

Емірат Дубай, який є одним з популярних напрямків серед українських мандрівників, назвали столицею секс-туризму у Перській затоці. Таке звання арабський курорт отримав через те, що різко збільшилася кількість повій.

Як уточнюється у Lemonde, офіційно проституція заборонена в Об'єднаних Арабських Еміратах, однак Дубай перетворився у привілейоване місце для секс-туризму через велику кількість іноземців, які відвідують місто.

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На такий імідж емірату сильно вплинула глобалізація – влада стала активно розвивати сфери послуг для залучення туристів, а також дозволила вживати алкоголь в готелях, барах і нічних клубах при наявності ліцензії.

"Зазвичай саме в таких місцях секс-працівники звертаються до потенційного клієнта, погоджуючи з ним тривалість і характер послуги", – пояснюють журналісти.

Примітно також, що підрахувати точну кількість секс-працівників представникам ЗМІ не вдалося, оскільки цим займаються в основному мігранти, які приховують свою діяльність в еміраті.

Популярний серед українців курорт назвали столицею секс-туризму - фото 452883

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