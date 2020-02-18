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Популярний інсайдер поділився рендерами Samsung Galaxy Fold 2
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Авторитетний концепт-мейкер Бен Гескін поділився у твіттері першими рендерами другого покоління Samsung Galaxy Fold з підекранною камерою. Дивіться, яким може бути новий гнучкий смартфон компанії.
Концепт Гескіна ґрунтується на недавніх чутках про Galaxy Fold 2.
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Згідно з наявною інформацією, новий смартфон зі складним дисплеєм отримає зовнішній екран на 6,4 дюйма з роздільною здатністю FHD+, а також внутрішній 7,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QXGA +. Частота оновлення екрана – 120 Гц. Також є припущення, що гаджет отримає фронтальну камеру на 10 Мп, яка буде вбудована в екран.
Крім цього, дизайнер припустив, що основний блок камер Galaxy Fold 2 буде схожий з Galaxy S20 +, а сам смартфон буде підтримувати стилус S Pen.
Очікується, що Samsung представить друге покоління Galaxy Fold з підтримкою мереж 5G у липні 2020 року.
Нагадаємо, що нещодавно компанія Samsung представила свою розкладачку Galaxy Z Flip. Крім камери, на корпусі є крихітний 1,06-дюймовий дисплей для повідомлень. У розкладеному стані це 6,7-дюймовий Infinity-O дисплей зі співвідношенням сторін 22: 9. Гнучкий дисплей новинки тепер захищений не пластиком, а спеціальним скляним покриттям.
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