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Популярні міфи про схуднення, у які досі вірять

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Міфи про схуднення - фото 1
Міфи про схуднення

Схуднення є популярною проблемою без прив'язки до часу, яка лише активізується влітку. Існує чимало способів позбутись зайвих кілограмів, але деякі з них насправді зовсім не працюють. А ви досі вірите в це?

Щоб позбутись зайвої ваги, потрібно уважно переглянути власну активність, раціон і навіть режим сну. Тому існує чимало міфів, у які люди досі вірять.

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Головна проблема - жири. Чимало людей вважають, що саме вони є причиною проблем з вагою, але насправді це надмірна калорійність раціону. Дослідження показують, що у розвинутих країнах люди за день вживають у 3-5 разів більше, аніж насправді потрібно. До того ж, їх раціон містить найбільше не жирів, а швидких вуглеводів.

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Міфи про схуднення

Не можна їсти після 6. Насправді, ідея цього правила зрозуміла, адже останній прийом їжі має бути за 2,5-3 години до сну. Але мало хто справді відправляється у ліжко о 9 вечора.

Таблетки для схуднення. У кращому випадку вони просто вам не зашкодять, адже будь-які препарати варто узгоджувати з лікарем. Найкраще позбутись кілограмів допоможе збалансоване харчування та спорт.

Суворі дієти. Не можна постійно сидіти на жорстких дієтах. Зрозуміло, що вони дають можливість швидко отримати результат, але кілограми повертаються, а організм потребує нормально ставлення. Адже різні обмеження та види харчування викликають значний стрес і шкодять здоров'я.

Міфи про схуднення - фото 332151
Міфи про схуднення

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Джерело: newsyou
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