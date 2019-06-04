Ці овочі слід додати до раціону влітку

Для того, щоб бути здоровим, енергійним і добре себе почувати, потрібно слідувати правилам здорового харчування, зокрема для цього є багато фруктів і овочів.

Огірки. Весна і літо – час, коли доступні свіжі огірки з грядки і коли можна готувати смачні і корисні страви зі свіжими огірками: холодні супи, смузі, салати. В огірках – дуже мало калорій (15 калорій в 100 грамах), при цьому багато клітковини, калію та інших корисних речовин.

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Редис. Один з перших весняно-літніх овочів – це молодий редис. Як і огірки, редиска – низькокалорійний продукт (19 калорій в 100 грамах). У ньому міститься багато корисної для травлення клітковини. Крім того, редис – просто криниця корисних речовин.

Корисний редис

Помідори. Помідор – смачний, корисний для здоров'я і низькокалорійний овоч (20 калорій в 100 грамах). У помідорах міститься багато корисних речовин, в тому числі вітаміни групи В, калій, кальцій, магній, залізо, органічні кислоти.

Біла і червона капуста. І біла, і червона капуста має високий вміст клітковини, вітамінів, мікроелементів і інших корисних речовин. Калорійність білокачанної капусти – 25 калорій в 100 грамах продукту.

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