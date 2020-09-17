Кардіологи назвали найкращий продукт для серця

Американська асоціація кардіологів випустила нові рекомендації з харчування. Одна з них стосується підтримки здоров'я серця. Що ж потрібно їсти, аби не мати проблем з серцево-судинною системою.

Кардіологи переконані, що найкращий продукт для підтримки здоров'я серця – риба.

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"Ми рекомендуємо людям їсти рибу не рідше двох разів на тиждень", – сказала Аліса Х. Ліхтенштейн, старший науковий співробітник і директор відділу серцево-судинного харчування.

Кожна порція білої риби містить 21 грам білка. Риба також є хорошим джерелом жирних кислот омега-3, які зміцнюють здоров'я серця. За словами Ліхтенштейн, якщо ви хочете збільшити споживання омега-3, замініть у звичному рецепті білу рибу на скумбрію або лосось.

"Риба не вимагає тривалого приготування, і є багато різних способів це зробити", – сказала Ліхтенштейн. – Риба дуже гнучка, коли мовиться про методи приготування і поєднання з іншими інгредієнтами".

З чим їсти рибу?

Те, з яким гарніром ви їсте рибу також має неабияке значення. На думку представників американської асоціації кардіологів, найкраще з рибою поєднується свіжа зелень, особливо кінза. Також варто її подавати з авокадо, цибулею та часником. Якщо хочеться різноманітності – додайте шматочки ананасу, броколі та коричневий рис.

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