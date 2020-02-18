Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Популярна українська співачка відкрила бал у Відні: ефектні кадри

  • 13
Христина Соловій - фото 1
Христина Соловій / Instagram

Українська співачка Христина Соловій стала зіркою Українського благодійного балу у Відні. Артистка відкрила світський захід і виконала чуттєві пісні зі свого репертуару. Дивіться фото та відео, як все було.

Для світської події Христина Соловій підібрала особливі пісні. Зокрема, відкривати вечір зірка вирішила романтичним треком "Тримай", який називають одою закоханим. Виконувала співачка композицію в супроводі віденського оркестру.

І ще: Джамала поділилася свіжими знімками: чекає на поповнення

Для появи на публіці красуня вибрала елегантне плаття з ефектним декором. Наряди Христина Соловій підібрала з колекції дизайнера Дар'ї Донець. На балу також був присутній і Олег Скрипка, який не тільки заспівав дуетну пісню "Зима", а й охоче станцював зі співачкою.

Під час Українського благодійного балу у Відні організатори збирали кошти на потреби дитячих будинків в Україні. Кожен учасник балу приєднався до цього проєкту, адже частина грошей від продажу квитків перейшла на рахунки відповідного фонду.

Читайте також: Дружина екскапітана Динамо оголосила незвичайний конкурс: переможцю буде приємно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • 16 лютого, 16:54
  • 382
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • Вчора, 18:09
  • 1181
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • Вчора, 16:00
  • 110
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз