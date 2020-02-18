Популярна українська співачка відкрила бал у Відні: ефектні кадри

Українська співачка Христина Соловій стала зіркою Українського благодійного балу у Відні. Артистка відкрила світський захід і виконала чуттєві пісні зі свого репертуару. Дивіться фото та відео, як все було.

Для світської події Христина Соловій підібрала особливі пісні. Зокрема, відкривати вечір зірка вирішила романтичним треком "Тримай", який називають одою закоханим. Виконувала співачка композицію в супроводі віденського оркестру.

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Для появи на публіці красуня вибрала елегантне плаття з ефектним декором. Наряди Христина Соловій підібрала з колекції дизайнера Дар'ї Донець. На балу також був присутній і Олег Скрипка, який не тільки заспівав дуетну пісню "Зима", а й охоче станцював зі співачкою.

Під час Українського благодійного балу у Відні організатори збирали кошти на потреби дитячих будинків в Україні. Кожен учасник балу приєднався до цього проєкту, адже частина грошей від продажу квитків перейшла на рахунки відповідного фонду.

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