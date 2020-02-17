Джамала поділилася свіжими знімками: чекає на поповнення

Українська співачка Джамала поділилася знімками, на яких позувала на ліжку, у своєму Інстаграмі.

Вагітна зірка з'явилася в сукні синього кольору з принтом і зеленими вставками, схожими на кишені.

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Джа відкинула наряд, щоб продемонструвати стрункі ніжки в колготках. Артистка доповнила ніжний образ грубими чорними черевиками, а завершила сережками-кільцями. Джамала гладила себе по ніжці, відкидалася на спинку ліжка, усміхалася і була загадковою.

"Всім гарних вихідних!", – підписала знімок співачка. За годину публікація Джа зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів. Гортайте галерею:

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