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Джамала поділилася свіжими знімками: чекає на поповнення

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Джамала - фото 1
Джамала / kustdnipro

Українська співачка Джамала поділилася знімками, на яких позувала на ліжку, у своєму Інстаграмі.

Вагітна зірка з'явилася в сукні синього кольору з принтом і зеленими вставками, схожими на кишені.

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Джа відкинула наряд, щоб продемонструвати стрункі ніжки в колготках. Артистка доповнила ніжний образ грубими чорними черевиками, а завершила сережками-кільцями. Джамала гладила себе по ніжці, відкидалася на спинку ліжка, усміхалася і була загадковою.

"Всім гарних вихідних!", – підписала знімок співачка. За годину публікація Джа зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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