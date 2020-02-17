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Дружина екскапітана Динамо оголосила незвичайний конкурс: переможцю буде приємно

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / nv

Ірина Морозюк зробила неочікувану заяву. Однак, шанувальникам усе сподобалась.

Як відомо, знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького Ризеспора, екс-захисника київського Динамо, Ірина активно веде Instagram-сторінку та часто радує прихильників пікантними фотографіями, зазвичай, вкрай відвертими.

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Цього разу Іра оприлюднила своє фото, на якому вона в чорній сукні з вкрай глибоким декольте позує на камеру. Окрім цього, Морозюк вирішила розважитися та влаштувала конкурс на найкращий мем за її участю.

Дружина екскапітана Динамо оголосила незвичайний конкурс: переможцю буде приємно - фото 386560

"Всім привіт, у мене конкурс для вас. Хто переможе, отримає подарунок від мене. Вам треба зробити мем зі мною, викласти до себе в сторіс і відзначити мене. Найкращий стане переможцем", – написала вона. Фанати вже відгукнулись та заполонили мережу фотожабами з дівчиною.

Дружина екскапітана Динамо оголосила незвичайний конкурс: переможцю буде приємно - фото 386557

Дружина екскапітана Динамо оголосила незвичайний конкурс: переможцю буде приємно - фото 386558

Дружина екскапітана Динамо оголосила незвичайний конкурс: переможцю буде приємно - фото 386559

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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