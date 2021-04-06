Популярна тренерка показала фанатам сідниці

Відома фітнес-тренерка Ана Чері не припиняє тішити прихильників доволі пікантними фото. Цього разу дівчина приміряла крихітну сукню та показала, над чим активно працює у спортзалі.

​​34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. Все тому, що дівчина мотивує займатись спортом, проводить відеотренування, а також не соромиться демонструвати свої форми.

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Це підтверджує і недавня фотосесія Ани, для якої вона приміряла крихітну сукню та капелюх. У такому вигляді дівчина позувала в пустелі, а також грайливо хизувалась своєю підтягнутою фігурою.

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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