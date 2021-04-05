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Розкута Ріта Ора похизувалася пишними формами у зухвалому купальнику

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Ріта Ора - фото 1
Ріта Ора / instagram

Британська співачка та актриса Ріта Ора розбурхала шанувальників пікантним фото. Зірка позувала у купальнику з яскравим принтом.

Так, Ріта Ора опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжий спокусливий знімок. артистка приміряла відвертий купальник, який підкреслив пишні форми. Свій літній образ красуня доповнила акуратною підвіскою на шиї та масивними сережками.

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Співачка зробила селфі на вулиці: вона з'явилася зі скуйовдженим волоссям і легким макіяжем. Шанувальники були в захваті, тому в коментарях залишили для неї багато компліментів.

Розкута Ріта Ора похизувалася пишними формами у зухвалому купальнику - фото 454389

Розкута Ріта Ора похизувалася пишними формами у зухвалому купальнику - фото 454390

Розкута Ріта Ора похизувалася пишними формами у зухвалому купальнику - фото 454388

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