Популярна карткова гра з Відьмака вийде на Android: відео

Карткова гра GWENT з серії творів про Відьмака з'явиться у магазині Google Play з 24 березня. Зараз гра доступна для попередньої реєстрації, як бонус першим гравцям обіцяють додатковий аватар.

Розробники зі студії CD Projekt RED повідомили, що Gwent: The Witcher Card Game буде умовно-безкоштовною, як і на інших платформах. На сторінці GWENT не вказані будь-які обмеження щодо пристроїв, які підтримуватимуть гру.

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Більш того, очікується випуск кросплатформенної підтримки, тому користувачі Android зможуть грати проти своїх друзів на ПК і iOS. На гаджетах під управлінням iOS гра вийшла 29 жовтня 2019 року. З того часу вона отримує регулярні оновлення.

Gwent: The Witcher Card Game – це колекційна карткова гра, розроблена компанією CD Projekt RED. GWENT є похідною однойменною картковою грою з роману Анджея Сапковського "Хрещення вогнем".

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