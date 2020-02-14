Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Популярна карткова гра з Відьмака вийде на Android: відео

  • 34
Gwent: The Witcher Card Game - фото 1
Gwent: The Witcher Card Game / 3dnews

Карткова гра GWENT з серії творів про Відьмака з'явиться у магазині Google Play з 24 березня. Зараз гра доступна для попередньої реєстрації, як бонус першим гравцям обіцяють додатковий аватар.

Розробники зі студії CD Projekt RED повідомили, що Gwent: The Witcher Card Game буде умовно-безкоштовною, як і на інших платформах. На сторінці GWENT не вказані будь-які обмеження щодо пристроїв, які підтримуватимуть гру.

І ще: Acura створила гоночну гру, від якої неможливо відірватися

Більш того, очікується випуск кросплатформенної підтримки, тому користувачі Android зможуть грати проти своїх друзів на ПК і iOS. На гаджетах під управлінням iOS гра вийшла 29 жовтня 2019 року. З того часу вона отримує регулярні оновлення.

Gwent: The Witcher Card Game – це колекційна карткова гра, розроблена компанією CD Projekt RED. GWENT є похідною однойменною картковою грою з роману Анджея Сапковського "Хрещення вогнем".

Читайте також: 20 років The Sims: творці розповіли, як придумали мову, якою розмовляють персонажі

Джерело: androidpolice
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
  • 10 лютого, 18:48
  • 213
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 448
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2096520
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології