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Acura створила гоночну гру, від якої неможливо відірватися

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Гра має гість рівнів - фото 1
Гра має гість рівнів

Компанія Acura вирішила відзначити 30-річчя присутності в відеоіграх і випустила гоночну гру, в якій зібрала найвизначніші моделі. У грі шість рівнів, за проходження кожного гравцю відкривається нова модель.

В основу гри лягла реклама марки, яка з'явилась восени 2019 року з гаслом Less Talk, More Drive ("Менше балаканини, більше драйву").

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У грі схожий сюжет. Від рекламної кампанії гра запозичила назву Beat That ("Побий рекорд"). Усього в ній шість рівнів, при цьому на кожному потрібно проїхати трасу швидше за певний час. За перемогу гравцеві відкривається нова модель. Також з кожним новим рівнем змінюється графіка і музика, стаючи більш реалістичною і просунутою, щоб показати еволюцію відеоігор за останні 30 років.

Acura створила гоночну гру, від якої неможливо відірватися - фото 385919

Так, на першому рівні гравець керує піксельною Acura NSX і їде 8-бітним пляжем, а на останньому потрібно показати найкращий час у "кібертунелі" за кермом концепту Acura Type S. Також в грі є Acura Integra Type R, RDX A-SPec, гоночний прототип ARX-05 Daytona і нова NSX 2020 року. Причому для кожної машини в компанії прописали свої унікальні характеристики прискорення, керованості і гальмування.

Спробувати побити рекорди кожної траси і відкрити всі автомобілі можна на сайті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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