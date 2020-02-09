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20 років The Sims: творці розповіли, як придумали мову, якою розмовляють персонажі
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20 років тому вийшов популярний симулятор життя The Sims – одна з найуспішніших і найбільш продаваних ігор у світі. З нагоди ювілею розробники гри розповіли, якою мовою розмовляють віртуальні люди.
Американський геймдизайнер Вілл Райт придумав "віртуальний ляльковий будинок" після того, як його власна оселя згоріла під час Оклендській пожежі. Ще до The Sims він сконструював SimCity – містобудівний симулятор, в якому гравець стає мером міста. Але керувати життям віртуальних людей (сімів) гравцям сподобалося ще більше. У іграшковому світі можна було легко збагатитися (пам'ятаєте, як за код motherlode давав 50 тисяч сімолеонів?), купити джакузі у формі серця і побешкетувати.
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До речі, якою мовою бурмотіли Сіми? Виявляється, власною – сімською (simlish). На створення цієї нескладної мови у розробників пішло більше як пів року. Було важливо наділити сімів людськими емоціями, але позбавити їх можливості про щось розмовляти, щоб не перевантажувати симулятор. Чим більше абстракції, тим простіше гравцеві підставити свій вміст.
Найскладніше було озвучувати віртуальних людей. Акторові Стівену Каріну, який записував голоси для сімів, спочатку дали тексти, в яких були перемішані слова з української, суахілі, мови індіанців навахо і черокі. Але акторові не вдалося передати емоції, читаючи такий текст. Тоді його попросили вигадувати слова на ходу, але робити це з почуттями. Експромт вдався! В пару Стівену знайшли актрису – Джеррі Лоулор.
Як пояснює лінгвіст Анджела Карпентер з Коледжу Веллслі (США), у вигаданій мові зустрічаються латинське коріння, що помітно по тому, як вона звучить. Що стосується словотворення, "сімліш" нагадує baby talk (сюсюкання).
Послухайте, як Кеті Перрі співає на мові із The Sims:
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