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Мадонна завела мережу відвертим відео

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Популярна світова зірка Мадонна вразила мережу пікантним роликом з миттям підлог і архівними фото. Спокусливими кадрами співачка поділилася в Instagram.

Так, у ролику з'являються знімки зірки в декількох образах. Серед архівних чорно-білих фото, Мадонна також показала, як вона миє підлогу. Артистка в ультра короткій чорній сукні з вкрай оголеною зоною декольте, стоїть на колінах з ганчіркою в руках. Співачка також одягла жовті рукавички.

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Під час зміни знімків в ролику, вони "фіксуються" зі збільшенням на грудях Мадонни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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