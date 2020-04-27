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Надя Дорофєєва змінила зачіску: фото красуні у новому образі

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва, яка любить експериментувати зі своїм стилем, вирішила під час карантину попрацювати над своїм новим іміджем. Результати зірка показала на свіжому фото в Instagram.

Так, 30-річна Надя Дорофєєва порадувала своїх шанувальників веселим колажем, на якому, пустуючи на камеру, показує язика. А на голові у зірки багато переплетених косичок.

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Співачка одягнена в темну футболку оверсайз. Жартівливе фото Дорофєєва супроводила емодзі у вигляді висунутого язика. Підписникам красуні колаж сподобався. Користувачі мережі відзначили, що їй дуже йде нова зачіска.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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