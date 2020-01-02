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Попри санкції США: HUAWEI продала за рік 240 млн смартфонів

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HUAWEI у 2019 році побила власний рекорд з продажів - фото 1
HUAWEI у 2019 році побила власний рекорд з продажів

Huawei підбила підсумки 2019 року, і, попри санкції, задоволена результатами. Втім, у неї є певні побоювання на новий, 2020 рік. Скільки ж заробила китайська компанія торік?

Голова правління Huawei Ерік Ксу розіслав листи співробітникам компанії, у яких розповів про досягнення підприємства. Судячи з документа, у 2019 році компанія заробила $ 122 мільярди, що на 18% більше ніж у минулому році. Схоже, що санкції США, накладені на обладнання для розгортання мереж 5G і смартфони, не нашкодили Huawei.

І ще: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року

Річ у тім, що обладнання для 5G таки пустили до Європи, після численних перевірок. До того ж сумарні продажі смартфонів Huawei досягли позначки у 240 млн штук, тоді як у 2018 році компанія продала 206 млн смартфонів.

Все ж Huawei не поспішає відкривати шампанське і серйозно готується до 2020 року. Попри зростаючі показники, аналітики компанії розраховували на більше. Тому у 2020 році головною метою китайців стане виживання.

Загалом HUAWEI продав 240 млн смартфонів - фото 377720
Загалом HUAWEI продав 240 млн смартфонів

Ці цифри нижчі, ніж наші початкові прогнози, але бізнес залишається стабільним, і ми залишаємося сильними перед обличчям лих, – написав Ерік.

Huawei і справді не здається. У грудні компанія запустила бета-тестування Huawei Mobile Services, до якої увійдуть додатки, які мають замінити Google Mobile Services. Компанія-пошуковик припинила співпрацю з Huawei, тому китайці вирішили зробити власний Google Play з картами та поштовим клієнтом. На рахунку компанії вже близько 45 тисяч додатків, але до Google з її 3 мільйонами ще далеко.

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Джерело: techcrunch
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