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Розкриті характеристики смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro

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Xiaomi Mi 10 виявиться не таким уже й дорогим - фото 1
Xiaomi Mi 10 виявиться не таким уже й дорогим

Представляючи флагман Mi 9 у цьому році, глава Xiaomi Лей Цзунь сказав, що більше таких дешевих флагманів у компанії не буде. Прямим текстом, звичайно, ніхто не говорив, але в цьому був натяк на підвищення вартості наступної моделі – Mi 10.

Зараз в мережі з'явилися характеристики та ціни Mi 10 і Mi 10 Pro. І аналізуючи вартість, можна сказати, що новинки, якщо і виявляться дорожчими, то не суттєво. Але спочатку специфікації.

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Xiaomi Mi 10 отримає екран OLED діагоналлю 6,5 дюйма з частотою оновлення екрана 90 Гц, акумулятор місткістю 4500 мАг з підтримкою потрійної швидкої зарядки: провідна потужністю 40 Вт, безпровідна потужністю 30 Вт і зворотня безпровідна потужністю 10 Вт. З інших особливостей моделі – підтримка 5G, NFC і, звичайно ж, Snapdragon 865.

Основна камера представлена ​​чотирма датчиками. Головний – Sony IMX686 на 64 Мп, як у Redmi K30. Він доповнений датчиками на 20 Мп (з'єднаний з надширококутним об'єктивом), 12 Мп (з телеоб'єктивом) і 5 Мп (або для аналізу глибини різкості, або для макрозйомки). Також обіцяно 30-кратний цифровий зум.

У Mi 10 буде три конфігурації. Базова – з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ флеш-пам'яті, дві інші мають 256 ГБ флеш-пам'яті і 8 або 12 ГБ оперативки. І хоча дані про ціни розмиті, видно, що вартість буде у межах від 3000 до 3999 юанів, тобто від $ 430 до $ 575.

Розкриті характеристики смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro - фото 377658

Даних про Mi 10 Pro поменше, але характеристики квадрокамери наводяться. І вона, звісно ж, краща, ніж у Mi 10. Так, роздільна здатність основного датчика складає 108 Мп. Також у конфігурації датчики на 48, 12 і 8 Мп.

Місткість акумулятора – ті ж 4500 мАг, але потужності дротової і безпровідної зарядок вищі: 66 Вт і 40 Вт відповідно.

Конфігурацій тут теж три, причому всі мають по 12 ГБ оперативки! Обсяги флеш-пам'яті – 128, 256 або 512 ГБ, ціни, відповідно, – $ 545, $ 590 і $ 645.

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Джерело: gizmochina
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