Понад 300 кілометрів: установлено рекорд швидкості на електробайку

Зеф Айзенберг зміг досягти рекордної пікової швидкості у 317 кілометрів на годину на електричному мотоциклі, побудованому для чемпіонату TT Zero. Рекорд встановили на аеродромі Елвінгтон у Йорку у пам'ять про пілота Дейлі Метісона, котрий розбився під час гонки в червні цього року на острові Мен.

Потужність електричного мотоцикла, розробленого Ноттінгемським університетом, становить 255 кінських сил. Спеціально для заїзду по прямій його переналаштували, в результаті чого його середня швидкість склала 297,894 кілометра на годину, а максимальна – 317 кілометрів на годину.

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Однак рекорд Айзенберга поки неофіційний, адже його ще належить підтвердити Міжнародній федерації мотоциклів (FIM). Згідно з правилами, рекордна швидкість розраховується за часом, за який було пройдено певну відстань, причому гонщик повинен зробити два успішні заїзди протягом години.

Айзенберг і загиблий Метісон виступали за одну команду MadMax. До рекордного заїзду Айзенберг поговорив з дружиною покійного гонщика, щоб дізнатися її думку щодо його затії зі світовим рекордом. Вона, за його словами, дала своє благословення.

Гонщик розігнався до 317 кілометрів на годину

Раніше інший байкер Марко Джордж встановив рекорд швидкості на мотоциклі, стоячи на голові. У такій позі він розігнався до 122,5 кілометра. Причому Джордж – непрофесійний гонщик і навіть не каскадер. Він працює інженером-робототехніки, а мотоцикли – всього лише його хобі.

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