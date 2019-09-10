У Tesla з'явиться батарея з рекордним ресурсом

Американський виробник Tesla може в найближчому майбутньому істотно збільшити тривалість життя акумуляторної батареї – з нинішніх 1,6 тисячі циклів заряду до 6 тисяч. "Гуру батареї Tesla" і професор фізики з Галіфакса Джефф Дан заявив журналістам, що новий акумулятор прослужить мільйон миль.

Як запевняє Forbes, на сьогодні у світі не існує електромобіля з батареєю, ресурс якої досягає мільйона миль. Ще у квітні глава Tesla Ілон Маск заявив, що компанія працює над створенням такого "живучого" агрегату. Він пояснив, що поява і впровадження такого акумулятора може зробити прибутковим каршерінг Robotaxi.

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За словами Маска, моделі Tesla створювалися з прицілом на пробіг у мільйон кілометрів – це підтверджують внутрішні тести компанії. Однак заявлений автовиробником ресурс, наприклад, у Model S перебуває на рівні між 300 і 500 тисячами миль (приблизно 500-800 тисячі кілометрів).

Скоро ресурс акумуляторів Tesla зросте вдвічі

У липні поточного року стало відомо, що німець Хансйорг Геммінген побив рекорд сумарних пробігів серед усіх проданих електромобілів Tesla. На своєму Tesla Roadster Геммінген-Хорнберге проїхав 620 000 кілометрів, а на Model S P85 – понад 900 000 кілометрів. Однак за час експлуатації йому кілька разів змінювали батарею – на 312,5 і 520,5 тисячі кілометрів пробігу.

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