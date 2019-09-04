Серійний Bugatti Chiron розігнали до рекордних 490 км/год: відеофакт

Автомобіль Bugatti Chiron Sport розігнали до швидкості в 490,484 км/год, встановивши світовий рекорд. Ролик історичного заїзду з'явився на офіційному YouTube-каналі Top Gear.

На відео помітно, що рекорд був встановлений на серійному, але модифікованому суперкарі. Швидкість зафіксував GPS трекер на німецькому випробувальному треку Ера-Лессін, де проходило випробування. Пілотував автомобіль британський гонщик Енді Воллес.

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У 2018 році вперше 300-мильний бар'єр подолав Ford, розігнавшись до 483,446 км/год. Bugatti повернула собі першість у світовому рейтингу швидкостей.

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