"Ні війні в Україні": Руслан Маліновський після гола показав футболку з закликом

Маліновський під час матчу закликав припинити війну в Україні

Вторгнення військових Росії на Україну не залишає абсолютно нікого байдужим. Свою позицію висловлюють не лише політики у всьому світі, а й зірки та спортсмени. І саме це зробив футболіст Руслан Маліновський під час матчу.

Український півзахисник Руслан Маліновський забив гол у ворота "Олімпіакоса". Після цього він зняв з себе футболку клубу та показав другу – з гаслом, пише видання Футбол24.

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На білій футболці, яка була під формою "Аталанти", від руки написаний заклик: "No War In Ukraine" ("Ні війні в Україні").

Зауважимо, що у цьому матчі українцю вдалося оформити дубль. Він забив два голи за дві хвилини.

Цікаво, що напередодні форвард "Бенфіки" Роман Яремчук після гола у ворота "Аякса" показав футболку з тризубом.

Раніше ми збирали реакцію українських спортсменів на напад Росії на Україну. Відразу ж зауважимо, що деякі з них не добирали слова. І ми з ними абсолютно солідарні.

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