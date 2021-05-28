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Друзі повернулися: де дивитися онлайн спецвипуск улюбленого серіалу
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Напередодні, 27 травня, відбулася довгоочікувана прем'єра спецвипуску серіалу "Друзі" на HBO Max. Розповідаємо, на яких платформах уже зараз можна подивитися ностальгійний епізод з возз'єднанням улюблених акторів в Україні.
Чутки про "возз'єднання" друзів з однойменного серіалу ходили давно і багато хто очікував бачити нову сюжетну серію про те, як поживають легендарні герої ситкому. Однак автори вирішили зняти окрему програму зі спогадами акторів про зйомки, передає Радіо MAXIMUM.
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У випуску "Друзі: Возз'єднання" повернулися Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер, щоб згадати цікаві історії зі зйомок і поділитися своїми емоціями. Крім них, на майданчику також з'явилися BTS, Джастін Бібер, Леді Гага та інші зіркові гості.
Спеціальний епізод "Друзі: Возз'єднання", на який фанати чекали 17 років після закінчення зйомок серіалу, триває 1 годину 39 хвилин.
"Друзі: Возз'єднання": дивіться онлайн трейлер спецвипуску серіалу:
Де дивитися "Друзі. Возз'єднання" в Україні
З 27 травня прем'єру серіалу на території України можна легально подивитися на платформі OLL.TV. Ціна питання – 1 гривня. Випуск зараз доступний для глядачів англійською мовою з російськими субтитрами, а вже в українському перекладі з'явиться сьогодні пізніше.
Крім того, українську прем'єру ситкому "Друзі: Возз'єднання" від HBO Max можна подивитися на Vodafone TV. Епізод доступний в підписці "Амедіатека" в пакеті "Оптимальний". Вартість пакета – 119 гривень на 30 днів, при цьому перші 7 днів користування послугою безкоштовні.
Щоб подивитися серіал на цьому ресурсі, потрібно встановити додаток Vodafone з Huawei App Gallery, Play Market або App Store.
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