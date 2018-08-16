Помста року: хлопець вкрав у колишньої дівчини унітаз

Після розставання чоловік вкрав у дівчини унітаз і став посміховиськом у мережі.

Про курйозний випадок "постраждала" розповіла користувачам Reddit.

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Дівчина повідомила, що вирішила розлучитися з колишнім коханим. Він негативно сприйняв розрив і вкрав у дівчини унітаз. Дівчина розповіла, що раніше хлопець допоміг полагодити туалет і нагадував про це за першої-ліпшої можливості. Після повідомлення про розставання він сказав "Я заберу цей грьобаний туалет".

Пост зібрав понад 75 тисяч лайків за добу, а в коментарях висміяли горе-злодія.

Після розставання чоловік вкрав у дівчини унітаз

Тим часом на вулицях Парижа з'явилися відкриті пісуари. "Урітротуар" це така собі коробка з отвором у передній частині та діжкою квітів зверху. Всередині є солома, яка перетворюється на компост, придатний для подальшого використання в парках і садах.

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