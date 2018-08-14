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Невидимі сходи спантеличили мережу

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Невидимі сходи - фото 1
Невидимі сходи

Користувачів здивували креативні сходи, яких не бачать доти, доки на них не ступають.

На платформі Reddit користувач з ніком My_Username_24 поділився записом з дивними "невидимими" сходами, який за короткий час опинився у топах. Всього за 6 годин допис зібрав понад 12 тис. переглядів і більш як 200 коментарів. "Ці сходити ви не можете побачити, поки не починаєте по них йти", – йдеться в описі, і відео це підтверджує!

І ще: Піца-хлопець підкорив Reddit руками, і ось чому

These stairs that you can't see unless you are directly walking on them from r/CrappyDesign

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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