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У Британї на стадіоні під час гри увімкнули порно

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На стадіоні увімкнули порно - фото 1
На стадіоні увімкнули порно / thejournal

На екранах стадіону і місцевого бару замість трансляції з'явилося відео з каналу для дорослих.

В рамках Кубка англійської ліги проходив матч між командами Брістоль Роверс і Кроулі Таун. Коли клуби після першого тайму пішли на перерву, на екранах з'явилося відео порно каналу. Про це повідомили очевидці події в соцмережах.

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Трансляція відео для дорослих почалася на всіх моніторах стадіону і барі, що розташований там же. Вболівальники зняли цей казус на відео.

Працівники усунули несправність, але після повернення команд на поле на початку другого тайму, інцидент повторився. У клубі пообіцяли провести розслідування і покарати винних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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