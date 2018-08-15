У Британї на стадіоні під час гри увімкнули порно

На екранах стадіону і місцевого бару замість трансляції з'явилося відео з каналу для дорослих.

В рамках Кубка англійської ліги проходив матч між командами Брістоль Роверс і Кроулі Таун. Коли клуби після першого тайму пішли на перерву, на екранах з'явилося відео порно каналу. Про це повідомили очевидці події в соцмережах.

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Трансляція відео для дорослих почалася на всіх моніторах стадіону і барі, що розташований там же. Вболівальники зняли цей казус на відео.

Працівники усунули несправність, але після повернення команд на поле на початку другого тайму, інцидент повторився. У клубі пообіцяли провести розслідування і покарати винних.

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs — billy (@milbil_music) 14 серпня 2018 р.

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