На вулицях Парижа з'явилися відкриті пісуари

Публічні пісуари замасковані під вазони з рослинами / Ouest-France

Новий екологічний туалет отримав назву "урітротуар", яке походить від двох французьких слів, що позначають пісуар і тротуар.

"Урітротуар" це така собі коробка з отвором у передній частині та діжкою квітів зверху. Всередині є солома, яка перетворюється на компост, придатний для подальшого використання в парках і садах.

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Однак, попри екологічність пристрою, таке нововведення неабияк обурило жителів столиці Франції через публічність.

Особливе обурення викликав яскраво-червоний "урінуар", який встановлений неподалік Собору Паризької Богоматері на острові Сен-Луї. Місцеві жителі навіть звернулися до мерії з проханнями про його демонтаж, а також планують подати петицію.

Публічні пісуари обурили французів / Le Parisien

"Нема потреби поміщати щось настільки непристойне і потворне в історичному центрі", – зазначила 68-річна власниця салону предметів венеціанського мистецтва Паола Пелліцарі.

Однак мер міста Аріель Вейл наполягає на тому, що ці пристрої необхідні.

А як вам таке нововведення?

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